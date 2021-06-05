الأمم المتحدة: المجاعة وشيكة في إقليم تيغراي

حذر منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارك لوكوك، من أن المجاعة وشيكة في إقليم تيغراي المحاصر في إثيوبيا وشمالي البلاد، وأن هناك خطرا لوفاة مئات الآلاف.

وقال مارك لوكوك، إن الاقتصاد دمر إلى جانب الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع، مشيرا إلى عدم وجود خدمات مصرفية أو اتصالات.

وأضاف في بيان "نسمع بالفعل عن وفيات مرتبطة بالجوع".

وتابع "يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده، لاسيما من خلال توفير الأموال".

وقال لوكوك: "يوجد الآن مئات الآلاف من الأشخاص شمالي إثيوبيا في ظروف مجاعة.. هذه أسوأ مشكلة مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان، منذ أن فقد ربع مليون صومالي حياتهم في المجاعة هناك عام 2011. وهذا الآن له أصداء مروعة للمأساة الهائلة في إثيوبيا عام 1984"