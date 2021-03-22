الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في تيغراي "خطير ويتدهور"

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن “الوضع الإنساني في إقليم تيغراي الإثيوبي خطير للغاية ويتدهور باستمرار”.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: “نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل للتأكد من أنه يمكننا مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع بشكل عاجل”.

وأضاف: “الوضع الانساني خطير للغاية ويتدهور باستمرار، وقد أخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن الصراع المستمر في تيغراي يواصل التسبب في إحداث نزوح جماعي عبر المنطقة”.

واستدرك: “رغم التحديات، يعمل عمال الإغاثة على توسيع نطاق الاستجابة حيث تم تقديم المساعدة لأكثر من مليون شخص بالسلال الغذائية الكاملة، كما تلقي ما يقرب من 140 ألف نازح جديد المأوى في حالات الطوارئ ومواد

الإغاثة الحيوية، وحصل أكثر من 630 ألفا على المياه النظيفة”.

وفي سياق متصل، حذر مسؤولون أمميون كبار، في بيان مشترك الإثنين، من تدهور الوضع الإنساني في إقليم “تيغراي”.

وقالوا إن “هناك تقارير بشأن الهجمات العشوائية والموجهة ضد المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المروع”.

ودعا المسؤولون الأمميون في بيانهم، إلى “ضرورة وقف تلك الهجمات وإجراء تحقيق مستقل في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تيغراي، بمشاركة مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وتابع بيان المسؤولين: “من الضروري الشروع في تحقيق مستقل في أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تيغراي، بمشاركة مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

ومن بين المسؤولين الأمميين الذين وقعوا علي البيان المشترك “مارك لوكوك”، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا) و”ميشيل باشيليت” المفوضة السامية لحقوق الإنسان و”فيليبو

غراندي” المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

وفي 4 نوفمبر/تشرين ثان 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل،

رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم. (الأناضول)