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الأمم المتحدة: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

منشور 24 حزيران / يونيو 2022 - 11:03
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 أيار/ مايو بنيران القوات الإسرائيلية.

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وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف: “جميع المعلومات التي جمعناها -بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني- تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي السمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية”.

وقالت شمدساني: “لم نعثر على أي معلومات تشير إلى قيام مسلحين فلسطينيين بأي نشاط بالقرب من الصحافيين”، مضيفة أن “من المقلق للغاية أن السلطات الإسرائيلية لم تفتح تحقيقا قضائيا”.

كانت شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها كلمة “صحافة” وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.

كلمات دالة:شيرين أبو عاقلةالأمم المتحدة

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