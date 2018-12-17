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الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا عالميا حول اللاجئين دون الولايات المتحدة والمجر

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا عالميا حول اللاجئين دون الولايات المتحدة والمجر
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