الأمم المتحدة تتحدث عن 40 قتيلا في "انقلاب عدن"

قالت الأمم المتحدة، إن حصيلة الانقلاب الذي نفذته قوات مدعومة من الإمارات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، منذ 8 آب/ أغسطس الجاري بلغت نحو 40 قتيلا وقرابة 260 جريحا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 آب/ أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن. وتفيد تقارير أولية بأن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".

ونقل البيان عن منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي قولها "من المؤلم أنه خلال عيد الأضحى، هناك عائلات تبكي أحباءها بدلا من الاحتفال سويا بسلام".

وأكدت غراندي أن "همنا الأكبر هو إرسال فرق طبية لإنقاذ المصابين".

واضافت "نحن أيضا قلقون للغاية إزاء تقارير عن بدء نفاد الطعام والمياه لدى المدنيين العالقين في بيوتهم".

وتابعت "يجب أن تكون العائلات قادرة على التحرك بحرية وبأمان من أجل أن تؤمن الأشياء التي تحتاج إليها" للاستمرار.

ودعت الأمم المتحدة السلطات إلى "ضمان وصول المؤسسات الإنسانية بدون عوائق" إلى عدن. في حين أكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها قدمت العلاج لـ 119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

ومنذ الأربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة في عدن بين قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات والقوات الحكومية.