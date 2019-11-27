الأمم المتحدة تحدد هويات 160 داعشيا متورطين بمذابح اليزيديين

اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) معقل الطائفة اليزيدية في سنجار بشمال العراق عام 2014، وأجبرت الشابات على "الزواج" من مقاتليها وذبحت الرجال والنساء العجائز.

أبلغ رئيس فريق محققين تابعين للأمم المتحدة مجلس الأمن الثلاثاء بأن الفريق حدد هويات 160 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية متهمين بقتل يزيدين في شمال العراق عام 2014 ويعكف على إعداد دعاوى قضائية ضدهم.

وبدأ الفريق الذي شكله مجلس الأمن الدولي العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات في المستقبل على ما ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية من أعمال ربما تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وقال كريم أحمد خان رئيس فريق الأمم المتحدة "فيما يتعلق بالطائفة اليزيدية وحدها والجرائم التي استهدفتها فقد حددنا هويات أكثر من 160 شخصا ممن ارتكبوا مذابح ضد اليزيديين .. نركز عملنا على إعداد قضايا قوية لكل منهم على أمل أن يتم تقديمها للمحاكم المحلية".

وكان خبراء الأمم المتحدة حذروا في يونيو حزيران 2016 من أن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم بعملية إبادة ضد اليزيديين في سوريا والعراق لتدمير تلك الطائفة الدينية التي تمثل أقلية من خلال القتل والاسترقاق وجرائم أخرى.

ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية اليزيديين عبدة للشيطان.

ولعبت نادية مراد، التي نالت جائزة نوبل للسلام عام 2018 تقديرا لجهودها لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، والمحامية الحقوقية أمل كلوني دورا رئيسيا في الضغط من أجل تشكيل فريق تحقيق دولي. ونادية امرأة يزيدية كان مقاتلو الدولة الإسلامية أسروها واغتصبوها في 2014.

واجتاحت الدولة الإسلامية معقل الطائفة اليزيدية في سنجار بشمال العراق عام 2014، وأجبرت الشابات على "الزواج" من مقاتليها وذبحت الرجال والنساء العجائز.

وتحدث ناج يدعى كاتشي، تم حجب اسمه الكامل لحمايته، أمام مجلس الأمن الثلاثاء.

وقال "بعد إطلاق النار علينا، غادر أفراد تنظيم الدولة الإسلامية لمكان آخر. وجدت نفسي تحت كومة من الجثث... عندما فتحت عيناي رأيت ثلاثة من إخوتي. كانوا بجانبي. كانوا ميتين وكذلك أبناء إخوتي وأبناء عمي".

وأضاف أنه تم خطف زوجته وبناته وبيعهن وأنه فقد نحو 75 من أفراد أسرته.

وقال كاتشي "خمس سنوات مرت ولا يزال بوسعي سماع زوجتي وبناتي يصرخن عندما خطفهن أفراد تنظيم الدولة الإسلامية. ويمكنني أيضا سماع صوت ابنتي لارا التي لم تكن قد تجاوزت ثلاثة أشهر عندما توفيت في الأسر عطشا وجوعا".

وأضاف أن ما يريده اليزيديون الآن هو العدالة.