الأمم المتحدة تدعو الرياض لكشف مكان جثة خاشقجي واشراك خبراء دوليين بالتحقيق

الأمم المتحدة تدعو السعودية لكشف مكان جثة خاشقجي

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الثلاثاء إلى مشاركة خبراء دوليين في تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فيما طالبت تركيا النائب العام السعودي الكشف عمن أرسل الفريق الضالع في قتل الصحفي.

وحثت باشليه في بيان السعودية على الكشف عن مكان جثة خاشقجي، قائلة إن فحص الطب الشرعي وتشريح الجثة عنصران حاسمان في التحقيق في "جريمة سافرة مثيرة للصدمة" وقعت في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وعقد النائب العام السعودي سعود المعجب محادثات مع نظيره التركي يومي الاثنين والثلاثاء بشأن مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول والذي تسبب في أزمة للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.

ونفت الرياض في بادئ الأمر أي معرفة أو دور لها في اختفائه قبل نحو أربعة أسابيع، لكن المعجب ناقض تلك التصريحات وقال إن قتل خاشقجي كان بنية مسبقة.

وسلطت القضية الضوء على العلاقات الوثيقة للغرب مع السعودية نظرا للتشكك واسع النطاق بشأن استجابتها الأولية. والسعودية مشتر رئيسي للسلاح كما أنها العامود الفقري لخطط واشنطن الإقليمية لاحتواء إيران.

وواصلت تركيا الضغط على السعوديين بالمطالبة بتفسير كامل وبإعلانها المستمر عن أدلة قوضت إنكار الرياض في السابق.

وتقول السعودية إن 18 مشتبها بهم في القضية سيمثلون أمام العدالة في المملكة رغم دعوات متكررة من أنقرة لتسليمهم لمحاكمتهم في تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في البرلمان التركي "بالأمس قال النائب العام التركي للنائب العام السعودي إن المحاكمة يمكن أن تجرى في تركيا نظرا لأن الجريمة وقعت في اسطنبول".

ويتعين على السعودية كذلك الكشف عمن أرسل فريقا من 15 فردا إلى اسطنبول لتنفيذ العملية التي استهدفت خاشقجي، والكشف كذلك عن هوية متعاون محلي قالت إنه ساعد في التخلص من الجثة.

وقال أردوغان "النائب العام التركي سأل عمن أرسل المجموعة التي جاءت إلى هنا وقال إنه يتعين النظر في ذلك". وأضاف "يتعين على المسؤولين السعوديين الكشف عن المتعاونين المحليين. قولوا لنا من هذا الشخص وسنجده".

وتابع "لا يمكنا ترك هذه المسألة دون حل وينبغي أن نحلها الآن. لا معني للمماطلة أو محاولة إنقاذ بعض الأشخاص من ذلك".

وذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية أن النائب العام السعودي المعجب أجرى محادثات مع النائب العام في اسطنبول عرفان فيدان للمرة الثانية يوم الثلاثاء قبل أن يتوجها إلى القنصلية حيث قتل خاشقجي.

ويوم الاثنين، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو السعودية إلى إنجاز التحقيقات في أقرب وقت ممكن.

وقال "يتعين كشف الحقيقة كاملة... نعتقد أن الزيارة (زيارة المعجب) مهمة من أجل الكشف عن الحقيقة".