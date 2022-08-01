الأمم المتحدة تدعو الى انتخابات في ليبيا بأقرب وقت ممكن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين، الى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر في مؤتمر صحفي إن "الأمين العام يجدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم عملية يقودها ويملكها الليبيون، لمواجهة التحديات العالقة، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن".

وتواصل الأمم المتحدة بذل جهود لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين.

منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي,

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.

وقال دوجاريك إن "الأمين العام يود أيضا أن يعرب عن خالص امتنانه للسيدة ستيفاني ويليامز، التي أنهت لتوها مهمتها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا، خدمت عبرها المنظمة وتفانت في السعي لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا".

وأضاف أن "ويليامز قدمت مساهمات حاسمة في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2020، واعتماد خارطة الطريق السياسية من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، عين غوتيريش ويليامز مستشارةً خاصةً له بشأن ليبيا، لتقود جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطات الحالية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي).

فيما فشلت تلك الجهود في الوصول لانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، كان ذلك الملتقى قد أقرها.

وأدارت وليامز أيضا مبادرة أطلقتها قبل أشهر بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات دون تحقق ذلك حتى الآن.