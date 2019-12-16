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الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في "القوة المفرطة" ضدّ متظاهري لبنان

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:00
لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام "القوة المفرطة"
لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام "القوة المفرطة"

دعا المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم الإثنين، السلطات للتحقيق في لجوء قوات الأمن في عطلة نهاية الأسبوع إلى استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين المطالبين برحيل الطبقة السياسية.
وتجددت المواجهات، مساء الأحد، لليلة الثانية على التوالي، في وسط بيروت، بين المحتجين وعناصر قوة مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين أمام مقر البرلمان، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة، في حين عمد مناصرون لـ"حزب الله" و"حركة أمل" إلى إشعال خيم للمحتجين في ساحة الشهداء، وسط بيروت.


وقال كوبيتش على "تويتر": "يُظهر العنف والمواجهات في نهاية الأسبوع أن تأجيل الحلّ السياسي للأزمة الراهنة يخلق أرضاً خصبة للاستفزازات والمناورة السياسية"، مشدداً على أن "تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث، كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية هو أمر ضروري"، محذراً من انزلاق الجهات كافة إلى "سلوك أكثر عنفاً".

وطلبت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن، إثر مواجهات السبت، من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات "لتحديد المسؤولين".


وتفقدت الحسن، اليوم الإثنين، غرفة مركز القيادة والسيطرة في شرطة بيروت، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقائد شرطة بيروت العميد محمد الأيوبي، وكبار الضباط.
واطلعت الحسن على الإجراءات المتخذة لمواكبة الأحداث التي تحصل على الأرض، وأعطت التوجيهات اللازمة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين وعلى الممتلكات العامة.


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