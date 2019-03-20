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الأمم المتحدة تدعو للمصالحة كخطوة نحو سورية الجديدة

الأمم المتحدة تدعو للمصالحة كخطوة نحو سورية الجديدة
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