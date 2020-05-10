الأمم المتحدة تدين قصف حفتر لمطار معيتيقة وأحياء سكنية

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، القصف “المروع” لمطار معيتيقة الدولي، الذي أدى إلى وقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنيتين وخزانات للوقود وسيارات إطفاء، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه “الجرائم” إلى العدالة بموجب القانون الدولي.

وقالت البعثة، في بيان، إن “هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكل متكرر بالقرب من الأحياء السكنية”، وأضافت أن “القصف العنيف اليوم ليس إلا مشهدا آخر من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية للجيش الوطني الليبي (قوات خليفة حفتر)، التي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيّا”.

وأوضحت البعثة أن قصف مطار معيتيقة جرى بينما “تستعد طائرة لمغادرة طرابلس”، لافتة إلى أن المشهد “بات مألوفا جدا ولكن مروعا”.

إلى جانب تعرض مبنى هيئة السلامة الوطنية لأضرار جسيمة، واحتراق أربع سيارات إطفاء بالكامل، علاوة على احتراق المكتب بجانب “هنجر صقر” المخصص لصيانة الطائرات، وتضرر بوابة المغادرة رقم “2”، إضافة إلى إصابة البوابة رقم “3” بشظايا.

ارتفاع عدد القتلى المدنيين

وارتفع عدد قتلى قصف قوات خليفة حفتر، السبت، لأحياء سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 6 مدنيين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “منطقة باب بن غشير وطريق السور بطرابلس تعرضت للقصف مما تسبب في مقتل ستة مدنيين وإصابة العشرات وأضرار بالممتلكات الخاصة والعامة جراء الأعمال الإجرامية”.

واستغربت الداخلية الليبية الصمت الدولي حول هذه الجرائم والتي تعتبر “جرائم حرب ويعاقب عليها القانون الدولي”.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الدولية بتوثيق هذه “الأفعال والجرائم التي يرتكبها حفتر ومليشياته تجاه الشعب الليبي وأن تضطلع بمسؤولياتها جراء الجرائم المتكررة”.

برلمان طرابلس يدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة

من جهته، دعا مجلس النواب الليبي في طرابلس مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة لوقف اعتداءات حفتر ضد المدنيين.

وطالب المجلس مجلس الأمن بـ”اتخاذ قرارات صارمة لحماية المدنيين من الاعتداء المتكرر على أرواحهم وممتلكاتهم”. وقال “إننا في حل من أي حوار برعاية دولية ما لم يسبقه موقف صارم ضد الاعتداءات المتكررة على المدنيين الأبرياء”.

وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في حماية المدنيين.

ووجه برلمان طرابلس اتهامات للإمارات الداعمة لحفتر قائلا: “إنها دويلة وفي سبيل تنصيبه حاكما على ليبيا رغما عن أهلها لا يبالون بمن يسقط من ضحايا”.

ويواصل حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة. (وكالات)