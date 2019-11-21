الأمم المتحدة تدين قصف مخيم للنازحين بإدلب

نددت الأمم المتحدة، الخميس، بقصف مخيما للنازحين في منطقة خفض التصعيد شمال سوريا، واعتبرته "مثيرا للاشمئزاز".

جاء ذلك في بيان صدر عن نائب المنسق الأممي الإقليمي للأزمة السورية مارك كوتس، حول هجوم نفذته مليشيات مدعومة إيرانيا، الأربعاء، على مخيم "قاح" للنازحين السوريين، وأسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات.

وأشار كوتس، إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية للمخيم، إلى جانب خسائر دائمة لحقت بمستشفى توليد قريب من المخيم، وإصابة 4 عمال في مجال الإغاثة الإنسانية.

وأضاف "صدمت من الهجوم الأخير المدمر على المدنيين في إدلب، واستهداف الصواريخ للمستضعفين القاطنين في المخيم، بمن فيهم المسنين والنساء والأطفال، مثير للاشمئزاز".

ودعا كوتس، إلى "ضرورة إجراء تحقيق شامل بالحادث الرهيب".

وأشار إلى أن المخيم يحتضن الهاربين من العنف والساعين إلى الحصول على الأمن والحماية.

وشدد كوتس، أنه على جميع الأطراف المتصارعة التمييز بين المدنيين والمقاتلين، بموجب القانون الإنساني الدولي، مضيفا: "أدين هذا الهجوم بأشد العبارات".

ومنذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018، قتل أكثر من ألف و300 مدني في هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية. (الأناضول)