الأمم المتحدة تدين مقتل طفلتين بعد اغتصابهما في مخيم الهول

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، عن ادانتها الشديدة لجريمة القتل "الوحشية" التي راح ضحيتها طفلتان مصريتان عثر على جثتيهما في مجاري مخيّم الهول شمال شرقي سوريا بعد أيام من تعرضهما للاغتصاب.

وكان عثر الاسبوع الماضي على جثتي الطفتين، وهما دون الخامسة عشرة من العمر، في مجاري المخيّم الذي يؤوي عائلات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وقد أصيبتا بطعنات، بحسب ما افاد تقرير تلقّاه مكتب حقوق الإنسان، والذي قال انهما كانتا تعرضتا للاغتصاب قبل أيام على مقتلهما.

واشار المكتب الى ان الضحيتين وامهما كن تعرضن عقب واقعة الاغتصاب الى مضايقات من قبل نساء داعش المسيطرات في المخيم.

والجمعة، دان المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "جريمة القتل الشائنة" و"الوحشية" بحق الطفلتين.

ودعا تورك في بيان المجتمع الدولي وقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الاكراد وتسيطر على المنطقة، إلى ضمان حماية آلاف النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات النازحين في سوريا.

وقال تورك ان ظروف وفاة الشقيقيتين والطريقة التي قُتلتا بها "تستعصي على الفهم"، مضيفا انهما "حوصرتا في الظروف اليائسة لهذا المخيم من دون ذنب منهما".

وشدد على ان هذه الجريمة يجب أن تكون بمثابة تحذير للمجتمع الدولي كي يعيد على الفور آلاف النساء والأطفال الموجودين في المخيّمات إلى بلدانهم".

ويتزاحم داخل مخيم الهول نحو 50 الف شخص، هم عبارة عن نازحين سوريين ولاجئين عراقيين، ومن ضمنهم 10 آلاف أجنبي من نحو 60 دولة.

وسجلت في مخيم الهول 42 جريمة قتل منذ بداية العام، بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.