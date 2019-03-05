تحوي "القائمة السوداء" أسماء 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، عن تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة وفقا لرسالة بعثتها المفوضة إلى سفير السنغال، الذي يشغل منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان بالوكالة.

وتحوي "القائمة السوداء" أسماء 130 شركة إسرائيلية و60 شركة دولية، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.

وأوضحت باشليه في رسالتها أنها منذ توليها المنصب في أيلول/ سبتمبر الماضي، قامت بدراسة مسألة "القائمة السوداء"، وأضافت أنا ملزمة بنشر القائمة ومكتبي سيولي اهتماما لإنهاء دراسة الموضوع خلال الشهرين المقبلين".

وفي هذا السياق، نقل الموقع الإلكتروني للقناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "قلنا منذ البداية إن هذه مبادرة ما كان يجب لها أن ترى النور، ويجب دفنها، ومن الجيد أن يكون هذا بأقرب فرصة".

في حين قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "يجب على مجلس حقوق الإنسان أن ينحي جانبًا أي تعامل مع الجوانب الاقتصادية، الذي يمكن أن يلحق ضررًا بسكان المنطقة. لقد أحطنا علما بموقف المفوضة. موقفنا الأساسي لم يتغير. المجلس اتخذ قراره حول الموضوع دون أية صلاحية ومن خلال انحياز سياسي معادي لإسرائيل".

وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أبلغت شركات إسرائيلية أنها تنوي نشر "القائمة السوداء" خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد في آذار/ مارس الجاري، إلا أن رسالة باشليه توضح أن نشر القائمة لن يتم قبل شهرين.(عرب 48)