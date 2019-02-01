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الأمم المتحدة تشكك في عدالة محاكمة زعماء المعارضة في البحرين

الأمم المتحدة تشكك في عدالة محاكمة زعماء المعارضة في البحرين
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