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الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
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