الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

صوتت 169 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت

صوتت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة، الخميس، على قرار لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



وصوتت 169 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.

ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن "هذا التصويت يشكل استمرارا من المجتمع الدولي في دعم شعبنا في ممارسة هذا الحق".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اعتمدت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة (المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

وحث القرار، الذي تقدمت به عدة دول في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى مصر وفلسطين، جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على "مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وشدّد قرار اللجنة على "الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية".