الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن إطلاق عملية سياسية تشمل جميع الأطراف المتنازعة في السودان، للوصول إلى تسوية للازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وأكد رئيس بعثة يونيتامس، السيد فولكر بيرتس، أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة، معربا عن مخاوف من انزلاق السودان نحو المزيد من عدم الاستقرار.

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "يطلق الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة يونيتامس، السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".

وأضاف البيان: "تتولى الأمم المتحدة تيسيرها (المشاورات) بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".

من جهته، أعرب فولكر بيرتس عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن في السودان إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار، وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تحققت منذ قيام الثورة في السودان.

وتم إنشاء بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس الأمن 2524، استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير 2020، لدعم الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.