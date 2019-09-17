الأمم المتحدة تعتذر بعد أن نسبت عن طريق الخطأ قصف غيرنيكا للجمهوريين الأسبان

قدّمت الأمم المتحدة اعتذارها لأسبانيا بعد أن نسبت عن طريق الخطأ القصف المدمر لبلدة غيرنيكا عام 1937 للقوات الجمهورية الأسبانية، وفق ما قال متحدث الإثنين.

وفي الحقيقة فقد قامت طائرات النازيين الألمان والقوات الفاشية الإيطالية بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك في شمال اسبانيا عام 1937 لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الاهلية الإسبانية.

وقال ستيفان دوجاريك “لقد تم إبلاغ الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أن موقع إدارة الهدايا التابع للمنظمة الأممية نسب الفظائع التاريخية في غيرنيكا، التي جسدها بابلو بيكاسو في جداريته الشهيرة، إلى جمهورية إسبانيا”.

وأضاف “الجمهوريون كانوا الضحايا وليس المرتكبين”، مشيرا الى أن ذلك كان “خطأ مريعا”.

وقال إن الموقع الآن متوقف عن العمل بسبب الصيانة، بحيث يمكن إجراء التصحيح اللازم وإجراء “مراجعة لكامل محتويات الموقع الالكتروني”. (أ ف ب)