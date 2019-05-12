الأمم المتحدة تعتزم التحقق من مغادرة الحوثيين الموانئ بالحديدة

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستجري يوم الثلاثاء عملية تحقق رسمي من عملية إعادة الانتشار التي نفذتها قوات الحوثيين في ثلاثة موانئ بالحديدة اليمنية.

وأكد الفريق مايكل لوليسغارد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن اليوم الأول من إعادة الانتشار في الحديدة جرى وفقا للخطط الموضوعة، وراقبت فرق الأمم المتحدة خروج قوات "أنصار الله" من الموانئ الثلاثة الحديدة وصليف ورأس عيسى، وتولى خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها

وأضاف أنه من المتوقع أن تركز الأنشطة في الأيام التالية على إزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام.

وأكد لوليسغارد أنه يجب النظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من التفاهم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عملية أوسع لإعادة الانتشار في الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم.

وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية أكدت التزامها بالجزء الخاص بها من المرحلة الأولى، عندما طلبت الأمم المتحدة ذلك، مضيفا أن المشاورات مع الأطراف بشأن بدء الخطوات القادمة ما زالت مستمرة.

وشكك مسؤولون موالون للحكومة اليمنية في حقيقة انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة، ووصفوه بـ"المسرحية التي نفذت دون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق، مطالبين بتطبيق كل بنود الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بهوية القوات التي سوف تتسلم الموانئ من الحوثيين