الأمم المتحدة تعلن أسماء فريق التحقيق بقتل خاشقجي

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن فريقا من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقا في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول.



وقالت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي أمس الخميس، إنها ستتوجه إلى تركيا الأسبوع المقبل لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.



وقال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة هيلينا كيندي ودوارتي نونو فييرا في زيارة لتركيا في الفترة من 28 كانون الثاني/يناير وحتى الثالث من شباط/ فبراير.

وكانت المحققة كالامارد، قالت إنها "ستنقل نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي لمجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو المقبل" .

وزادت المحققة بأنها "ستقيم خطوات الحكومات، ردا على مقتل خاشقجي، ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة" .

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كشف الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر بالتحضير لفتح تحقيق دولي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريحات صحفية، أن تركيا أجرت تحقيقا عادلا وشفافا في قضية الصحفي خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.