الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها في أفغانستان عاما اضافيا

صوت مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الـ15 الخميس، على تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) لمدة عام اضافي.

واكد المجلس في القرار الذي صوت عليه بالخصوص، أهمية استمرار وجود اليوناما والوكالات الأممية في جميع أنحاء أفغانستان، ومدد بالتالي مهمة البعثة حتى 17 آذار/مارس 2024.

ودعا المجلس الاطراف الفاعلة السياسية الأفغانية والدولية، إلى التنسيق مع البعثة وكفالة سلامة وأمن وحرية تنقل موظفيها في أنحاء أفغانستان.

كما تبنى المجلس قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء "تقييم متكامل ومستقل" للوضع في البلاد بحلول 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لتقديم "توصيات استشرافية .. من أجل معالجة التحديات التي تواجهها أفغانستان".

ويشمل ذلك من بين أمور أخرى، القضايا الإنسانية والأمنية والحقوقية - خاصة حقوق النساء والفتيات والأقليات الدينية والعرقية والإرهاب.

ومنذ عودتها الى السلطة في افغانستان عام 2021، اتبعت طالبان -خلافا لتعهداتها- نهجا متدرجا في التضييق على حريات النساء، بدأته بطردهن من الوظائف الحكومية، ومنع سفرهن دون محرم، فضلا عن فرض ارتداء البرقع عليهن خارج المنزل.

كما قررت الحركة منع التعليم الجامعي للاناث في افغانستان، مؤكد ان ذلك قرار نهائي، وانها لن تتراجع عنه "حتى لو القوا علينا قنبلة نووية".

وايضا، شهد الوضع الأمني تدهورا في افغانستان مع تبني داعش عددا من الهجمات الدامية ضد حركة طالبان التي تشترك معه في الفكر المتشدد، لكنها تخالفه من حيث انها تسعى الى قيادة افغانستان مستقلة، بينما يريد التنظيم اقامة خلافة عالمية.

ويستهدف تنظيم داعش في هجماته الشيعة والصوفيين وكذلك الرعايا الأجانب والمصالح الأجنبية في أفغانستان.