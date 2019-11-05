الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الانسان خلال قمع احتجاجات العراق

قالت الأمم المتحدة إنها رصدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، إلا أنها اعتبرت أن قوات الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس مما كان عليه سابقا.

وقد أغلق متظاهرون في العاصمة العراقية العديد من طرقات بغداد لليوم الثالث على التوالي تنفيذا لإضراب عام، بينما قتل ثلاثة متظاهرين على الأقل خلال اشتباكات مع قوات الأمن جنوب البلاد.

وقالت مصادر إن محتجين يحتشدون أمام بوابة مصفاة نفط محافظة الديوانية (جنوب البلاد)، ويمنعون دخول الشاحنات وخروجها.

وفي كربلاء، أمهلت عشائر المحافظة، الحكومة العراقية، 72 ساعة، لتسليم قتلة متظاهري المحافظة.

وعلق المتظاهرون لافتة على مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، كتبوا عليها أنها مغلقة بأمر الشعب، وذلك غداة سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين خلال محاولة اقتحام القنصلية الإيرانية.

وبات الإضراب العام وقطع الطرق الرئيسية في أحياء العاصمة العراقية، وجها جديدا من أوجه الاحتجاج السلمي للمتظاهرين، فبالإضافة إلى جسري الجمهورية والسنك قطع متظاهرون جسر الأحرار، أحد أهم الجسور داخل بغداد.

وشهد يوم الثلاثاء انقطاع خدمة الإنترنت مجددا في العراق، بعد أن عادت لفترة وجيزة.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد، الاثنين، اجتماعا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس النواب ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين.

وبحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام في بغداد والمناطق العراقية الأخرى التي تشهد مظاهرات.

وأكد المجتمعون دعمهم للسلطتين القضائية والتشريعية والأجهزة الأمنية لفرض الأمن والاستقرار وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة.