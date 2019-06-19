الأمم المتحدة تنشر نتائج تحقيقها بشأن مقتل خاشقجي الأربعاء

أعلنت محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي الثلاثاء، أنها ستصدر تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الأربعاء.

ونددت المحققة الأممية أننيس كالامارد في بيان لها، بانعدام الشفافية في الجلسات السرية التي عقدتها السعودية لأحد عشر شخصا متهمين بجريمة القتل، داعية السلطات السعودية إلى الكشف عن أسماء المتهمين والاتهامات ومصير عشرة آخرين اعتقلوا في بادئ الأمر.

وكانت كالامارد، التي تقود تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قالت عقب زيارة لتركيا هذا العام إن الأدلة تشير إلى أن المسؤولين السعوديين "خططوا وارتكبوا" جريمة وحشية.

ولم يُعثر على رفات خاشقجي، ولكن كالامارد قالت إنها وفريقها من خبراء الطب الشرعي والقانون استمعوا إلى جزء من "مواد صوتية تقشعر لها الأبدان وبشعة" بشأن موته، حصلت عليها وكالة المخابرات التركية.

ومن المتوقع أن يتضمن تقريرها توصيات بشأن المحاسبة الجنائية لكل من الدول والأفراد.

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آسي إيه) وبعض الدول الغربية، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي أمر بالقتل، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعودية حليفتها الوثيقة بالشرق الأوسط، لإظهار "تقدم ملموس" تجاه محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إن "واشنطن تريد أن يفعل السعوديون ذلك قبل حلول الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي".

ومن المقرر أن تقدم كالامارد تقريرها في 26 حزيران/ يونيو لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة من بينها السعودية.