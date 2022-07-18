الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع الأطراف لتمديد هدنة اليمن

واصلت الأمم المتحدة الإثنين، اتصالاتها مع أطراف النزاع اليمني بهدف تمديد الهدنة التي تنقضي في 2 أغسطس/آب المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية فرحان حق.إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ "يجري حالياً اتصالات مع الأطراف المعنية في محاولة لتمديد الهدنة اليمنية".

وأضاف حق في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك ان المبعوث الخاص اوضح في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي (الإثنين الماضي) ما حققته الهدنة الحالية، كما سلّط الضوء على الحاجة إلى تمديدها.

وأردف أن غروندبرغ "ينظر حالياً في كيفية تحقيق ذلك والمدة المقترحة لتمديد الهدنة".

وكشفت جماعة "أنصار الله" الحوثية ضمنيا خلال الأيام الماضية عن رفضها تمديد الهدنة للمرة الثالثة، نظرا لعدم جدواها وأنه لا توجد نوايا حقيقية لدى التحالف وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقالت الجماعة اليمنية، إن "الهدنة لا تعدو كونها مرحلة تجهيز لهجوم كبير عندما تواتي الظروف إقليميا ودوليا"، فهل تعلن صنعاء صراحة رفضها تمديد الهدنة في اليمن وتستأنف القتال؟

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة السارية حالياً، وقفُ إطلاق النار وفتحُ ميناء الحُديدة، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

ومنذ سنوات، يشهد اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.