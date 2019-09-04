الأمم المتحدة ستغلق غالبية منشآتها الصحية في اليمن

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، أنه سيضطر إلى إغلاق 175 منشأة صحية في اليمن، خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب نقص التمويل.

وأوضح في تغريدة على “تويتر” أنه ‏في هذ الشهر، سيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إغلاق 175 (65%) من أصل 268 منشأة صحية في ‎اليمن، يدعمها حاليا بخدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف أن هذا يشكل تهديدا مباشرا لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضع تحتاج إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد والمساعدة الطبية.

وشدد على ضرورة الوفاء بالتعهدات المالية من قبل المانحين لإنقاذ الأرواح.

وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من نقص التمويل المادي لتنفيذ الكثير من مشاريع المساعدات الإنسانية والصحية في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية عام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019