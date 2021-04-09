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الأمم المتحدة: طلبنا دليلا على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة ولم نحصل عليه

منشور 09 نيسان / أبريل 2021 - 12:31
الشيخة لطيفة
الشيخة لطيفة

 قالت متحدثة اليوم الجمعة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، على قيد الحياة، لكنها لم تحصل عليه.

وقالت المتحدثة مارتا أورتادو في إفادة صحافية بجنيف: “لم نتلق أي دليل على أنها على قيد الحياة، ونرغب في الحصول دليل دامغ على أنها على قيد الحياة. أهم ما يشغلنا بالطبع هو التأكد من أنها لا تزال على قيد الحياة”.

وأضافت أن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن لطيفة وهو ما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ.

وتابعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة أمر شقيقة لطيفة الكبيرة، الشيخة شمسة.

وفي رسالة بالفيديو جرى تصويرها في دورة مياه وحصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قالت الأميرة إنها محتجزة داخل فيلا محصنة.

وأعلنت الإمارات في الشهر الماضي أن لطيفة تحت رعاية الأسرة وأطباء في المنزل. (رويترز)

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