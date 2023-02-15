الأمم المتحدة: غرق عشرات المهاجرين قبالة ساحل ليبيا

البوابة - يستمر مسلسل غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين، المتوجهين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن غرق قارب يقل عشرات المهاجرين، قبالة شواطىء ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن 7 مهاجرين فقط ، من أصل 80 مهاجرا، تمكنوا من النجاة والوصول إلى الشاطىء الليبي، في ظل ظروف صعبة للغاية.

ورجحت المنظمة الدولية، مصرع جميع المفقودين، بعد تحطم القارب الذي كان يقلهم، يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن المصابين السبعة يرقدون حاليا على أسرة الشفاء في المستشفى.

يذكر أن القارب الذي كان يقل على متنه المهاجرين غير الشرعيين، المتوجهين إلى أوروبا، قد أبحر من قصر الخيار، التي تبعد حوالي 75 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن الهلال الأحمر الليبي، تمكن حتى اللحظة من العثور على 11 جثة فقط.

ورفعت مأساة غرق القارب، عدد الوفيات في منطقة وسط البحر المتوسط منذ مطلع العام الحالي، إلى 130 شخص، بحسب المنظمة الدولية.

أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر

وتعتبر المنطقة الوسطى في المتوسط، الطريق البحري الذي يغرق فيه أكبر عدد من المهاجرين، حيث تم منذ العام 2014، تسجيل أكثر من 17 ألف حالة وفاة وفقدان أثر في تلك المنطقة.

وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للوكالة، سجّلت أكثر من 1450 حالة وفاة في أوساط المهاجرين في هذا الطريق منذ العام 2022.

وأكدت المنظمة الدولية، أن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتحرك ملموس من قبل الدول لزيادة إمكانيات البحث والإنقاذ ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة.