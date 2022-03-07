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الأمم المتحدة قلقة من إغلاق حقول النفط في ليبيا

منشور 07 آذار / مارس 2022 - 10:45
ستيفاني ويليامز
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تعليق بعض الرحلات الجوية المدنية في ليبيا، وتعطيل انتاج النفط في ليبيا، إثر إغلاق حقول النفط، من قبل مجموعات مسلحة.

وكتبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، عبر "تويتر": "أتابع بقلق التقارير التي تتحدث عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية"، مؤكدة أن "حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد حق أساسي ويجب استئناف جميع الرحلات الجوية المدنية".

وأضافت: "إن تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل. لذا ينبغي رفع إغلاق النفط هذا".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، تعليق إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل الرئيسيين، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق صمامات ضخ الخام في الموقعين.

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