الأمم المتحدة: لا يوجد منشآت عسكرية في مطار تواصل قوات حفتر قصفه

قالت الأمم المتحدة إن قوات شرق ليبيا شنت ضربات جوية ألحقت أضرارا جسيمة بمطار مدني لا يُستخدم للأغراض العسكرية في غرب ليبيا.

وقالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إنها قصفت مرتين مطار زوارة الواقع إلى الغرب من طرابلس. وأضافت أنها استهدفت حظائر طائرات تستخدمها طائرات تركية مسيرة.

تأتي الهجمات ضمن حملة في شهرها الخامس الآن لانتزاع السيطرة على طرابلس من الحكومة المعترف بها دوليا. ويقود الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر المتحالف مع حكومة موازية في الشرق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها زارت مطار زوارة ولم تجد أي أصول أو منشآت عسكرية.

وقال البيان “تجدد البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار”.

وذكر سكان أن الجيش الوطني نفذ مساء السبت أيضا ضربات جوية استهدفت قاعدة جوية في مدينة مصراتة في غرب ليبيا. وتدافع قوات مصراتة عن طرابلس.

وقال أحد السكان “سمعت ثلاثة انفجارات هائلة”.

ولم يتسن الوصول للجيش الوطني الليبي لطلب التعقيب. (رويترز)