صندوق الامم المتحدة للسكان يعمل على تحسين الخدمات الصحية لنساء اليمن

حصل صندوق الأمم المتحدة للسكان على مبلغ 500,000 دولار أمريكي كمنحة مقدمة من جمهورية كوريا وذلك من أجل تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية المنقذة لحياة النساء والفتيات الأكثر ضعفاً في محافظات عدن والمحويت ، وذمار.

ترك الصراع الدائر أكثر من 5 ملايين امرأة في سن الإنجاب و 1.7 مليون امرأة حامل ومرضع مع إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية.



وفقط 20 بالمائة من المرافق الصحية العاملة في اليمن ما تزال قادرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل. يعود ذلك الى شحة الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية والكادر الصحي المؤهل. وتبقى صعوبة الوصول إلى هذه الخدمات الضرورية سبب رئيس يعرض حياة النساء والفتيات لخطر صريح.

سفير جمهورية كوريا لدى اليمن السيد كواك تاي يول، صرح قائلاً “أن الأمد الطويل للأزمة الإنسانية في اليمن وضعت ملايين اليمنيين وخاصة النساء والفتيات في وضع كارثي”.

وأضاف ” تفخر حكومتي بالإعلان عن قرارها بدعم الجهود الدؤوبة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بتقديم الخدمات الصحية الأساسية المنقذة لحياة الفئات الأكثر ضعفا.”

من شأن الشراكة الجديدة بين الطرفين دعم توفير الخدمات الصحية للأمهات في ثلاثة مرافق صحية ، بما في ذلك خدمات ما قبل الولادة ، وخدمات الولادة الآمنة ، وما بعد الوضع ، و وسائل تنظيم الأسرة. والمساعدة في وصول الخدمات الصحية إلى أكثر من 50,000 امرأة وفتاة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

السيد نيستور أوموهانجي ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن يقول في مداخلته، ” يومياً تموت 12 امرأة في اليمن أثناء الولادة, يمكن منع هذا من الحدوث إن توفرت الرعاية التوليدية الجيدة للولادات العادية والمعقدة إضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة”.

ويضيف أوموهانجي,

” ممتنون للغاية لهذه المنحة السخية من جمهورية كوريا والتي ستساعدنا في إنقاذ حياة النساء وخاصة في المناطق النائية “.

يعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان المزود الوحيد لمستلزمات الصحة الإنجابية الأساسية المنقذة للحياة في اليمن حيث يقود عملية تنسيق وتوفير خدمات الصحة الإنجابية وخدمات حماية المرأة في جميع أنحاء البلاد.

والجدير بالذكر أنه ولإبقاء استمرار وصول الخدمات إلى النساء والفتيات الأكثر ضعفاً، يطلب صندوق الأمم المتحدة للسكان 100 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وحتى الآن،حصل الصندوق على 30 في المائة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب منذ بدء طلب هذا التمويل.