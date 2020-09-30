الأمم المتحدة: مفاوضات مع "الحوثيين" لفتح مطار صنعاء

قالت الأمم المتحدة، إنھا تجري مفاوضات مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في الیمن، بھدف إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانیة.

وأضافت في تقریر صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة في الیمن، أن المفاوضات "لا تزال جاریة مع الحوثیین، لضمان فتح المطار، ونقل المعدات والمختصین ذات الصلة بفيروس كورونا جوا".

وأوضح التقریر، أن تعلیق العملیات في مطار صنعاء منذ 9 سبتمبر الجاري، أدى إلى تأجیل وصول 207 أطنان من معدات الاستجابة لفیروس كورونا، وأعاق وصول عاملین في المجال الإنساني، بمن فیھم مختصون في مواجھة الفیروس.

وأشار التقریر إلى أن "شركاء العمل الإنساني مع الأمم المتحدة یعملون على زیادة الترصد للمرض، وإرسال موظفین مخصصین لمواجھة الفیروس، ضمن نطاق الوكالات، وتتبع أثر المرض على برامج الرعایة الصحیة الروتینیة ذات الأولویة".

وكان الحوثيون أعلنوا في 9 سبتمبر، إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإنسانیة الأممیة بسبب نفاد الوقود.

ویعد مطار صنعاء منفذا أساسیا لنقل مساعدات أممیة وأخرى لمنظمات دولیة كالصلیب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفین الأممیین