الأمم المتحدة يحث على أقصى درجات ضبط النفس في غزة

تصعيد عسكري إسرائيلي جديد على قطاع غزة، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة

ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش حث كل الأطراف يوم الاثنين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعدما أطلق فلسطينيون في غزة عشرات الصواريخ وقذائف المورتر على جنوب إسرائيل لترد الأخيرة بضربات جوية.



وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم جوتيريش في بيان "يحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. منسق الأمم المتحدة الخاص نيكولاي مالادينوف يعمل عن كثب مع مصر وكل الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء".

وبحسب البيان، أوضح الامين العام أن "المنسق الخاص للأمم المتحدة ، نيكولاي ملادينوف يعمل عن كثب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء".

وقال غوتيريش إنه "يتابع عن كثب آخر التطورات الأمنية في قطاع غزة".

واستشهد 11 فلسطينيًا، 7 الأحد، و4 الإثنين، وأصيب 8 آخرون، فيما قُتل ضابط وأصيب 29 إسرائيليًا، منذ الأحد، ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي جديد على قطاع غزة، وسط تحذيرات من اندلاع حرب شاملة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء الإثنين، إن مقاتلاته ودباباته استهدفت أكثر من سبعين موقعًا تتبع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء غزة.