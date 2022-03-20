الأمم المتحدة: 10ملايين أوكراني تركوا منازلهم

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في تغريدة على تويتر الأحد، أن الحرب في أوكرانيا دفعت 10 ملايين شخص للنزوح داخل البلاد أو اللجوء لدول أخرى.

#عاجل | مفوضية اللاجئين: 10 ملايين أوكراني وجدوا أنفسهم مضطرين لترك منازلهم بسبب الحرب والنزوح داخل البلاد أو اللجوء للدول المجاورة #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/g4XhEWOODg — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2022

وذكر مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في بيان، أن 3.3 مليون نسمة دخلوا أراضى الاتحاد الأوروبي، فيما لم يستطع 6.5 مليون غادروا بيوتهم من الوصول إلى الحدود.



وقال نائب رئيس المنظمة الدولية للاجئين، هاردن لانج، إن الأوربيين استفادوا من الدروس السابقة، في إشارة إلى اللاجئين السوريين وغيرهم، للتعامل مع الأوكرانيين، وقاموا بإصدار تأشيرات إقامة مؤقتة للوصول إلى البلاد والحصول على الرعاية الصحية.



وأعرب لانج عن قلقه من القدرات اللوجستية والاقتصادية في أوروبا لتقديم الخدمات للاجئين على المدى الطويل.

صواريخ فرط صوتية

من جانبها أكدت روسيا الأحد لليوم الثاني على التوالي أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا، هذه المرة لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إنه "تدمير مخزون كبير من الوقود بصواريخ كاليبر التي تم إطلاقها من بحر قزوين وكذلك صواريخ بالستية فرط صوتية أطلقها نظام كينجال من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم". ولم تحدد تاريخ الضربة.

وأضافت الوزارة أن الضربة وقعت في منطقة ميكولاييف لكنها لم تحدد تاريخها.

وبحسب الوزارة فإن هدف العملية كان "المصدر الرئيسي لإمداد المدرعات الأوكرانية بالوقود" والمنتشرة في جنوب البلاد.