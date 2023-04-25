الأمم المتحدة: 15 مليون سوداني يحتاجون للدعم الإنساني

كشفت الأمم المتحدة ان 15 مليون سوداني أصبحوا في حاجة عاجلة للدعم الإنساني مركدة استمرار عملها مستمر في السودان من خلال إنشاء مركز مؤقت للمنظمة في مدينة بورتسودان.

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود نقص حاد في الماء والغذاء في السودان نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تداعيات القتال الذي أدى إلى نقص الغذاء والأدوية وارتفاع الأسعار، لافتة إلى استمرار عملها رغم العرقلة التي تتعرض لها بعثتها.

وتعمل عدة دول على إجلاء رعاياها من السودان في ظل الاشتباكات العنيفة المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.



