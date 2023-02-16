الأمن الأردني يبحث عن طالبين في مدرسة اختفيا فجأة

البوابه - يواصل الأمن العام الأردني في محافظة اربد شمال البلاد تحقيقاته في حادثة اختفاء طالبين في مدارس الملك عبدالله للتميز في ظروف غامضة.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتعميم على الطالبين كما قامت بنشر صورهم على جميع الدوريات العاملة في الميدان.

وكان مركز أمني في اربد تلقى شكوى من والدي طالبين يفيد باختفائها منذ صباح يوم الاثنين الماضي خلال توجههما إلى المدرسة صباحا.

ايهم العمري وراشد صبح

وقامت فرق التحقيق باستدعاء عدد من زملاء الطالبين في المدرسة للاستماع إلى فادتهم بالإضافة إلى الاستعانة بالكاميرات المرصوده في أرجاء المنطقة.

وتفاعل ناشطون أردنيون مع حادثة اختفاء ايهم العمري وراشد صبح عبر منصات التواصل الإجتماعي ,تصريحات والد أحد الطالبين حول أمور غامضة بدأت يوم الاثنين الماضي وتتعلق بـ كتاب الأب الغني والأب الفقير لمؤلفه روبرت تي كيوساكي.

ويستعرض كتاب الأب الغني والأب الفقير حكايات رمزية تقوم على أحداث واقعية في حياة الكاتب منذ الطفولة، إذ حقق ذلك الكتاب انتشاراً كبيراً على المستوى العالمي وترجم لمعظم لغات العالم ومنها العربية.

ويحكي كتاب الأب الغني والأب الفقير قصة طفولة مؤلف الكاتب ونصائح أبيه الأستاذ الجامعي الذي يرمز له بلقب الأب الفقير، وبين نصائح والد صديقه مايك، رجل الأعمال العصامي الذي رمز له في كتابه بلقب الأب الغني.

كما يسرد الكتاب طريقة تعلم المؤلف طريقة حصد المال وكيفية كسبه وسط مقارنة دائمة ما بين وضعي والده الأكاديمي الجامعي، ووالد صديقه العملي التجاري.

وقام الطالبين ايهم العمري وراشد صبح بترك رساله لذويهم مذيلة بتوقيعهم، قبل اختفائهم المفاجئ صبيحة الإثنين الماضي.

رسالة ايهم العمري وراشد صبح (1)

رسالة ايهم العمري وراشد صبح (2)