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الأمن الاردني: القبض على 60 شخصا خلال الاحتجاجات بينهم 8 عرب

الأمن الاردني: القبض على 60 شخصا خلال الاحتجاجات بينهم 8 عرب
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