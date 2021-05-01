الأمن الاسرائيلي يعتدي على مصلين مسيحيين قرب كنيسة القيامة في القدس المحتلة (فيديو)

اعتدت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم السبت، على عشرات المصلين المسيحين عند "باب الجديد" وداخل أزقة البلدة القديمة، قرب كنيسة القيامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة؛ وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى الكنيسة لإحياء عيد "سبت النور".

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين بالضرب والدفع، وأقامت الحواجز العسكرية في محيط البلدة القديمة.

وتداول ناشطون ومواقع إسرائيلية، مقاطع فيديو توثق انتشارا أمنيا كثيفا لقوات الأمن الإسرائيلية في مدينة القدس، واعتراض الشرطة الإسرائبلية طريق المسيحيين الفلسطينيين الراغبين في الوصول إلى كنيسة القيامة.

وفي أحد مقاطع الفيديو يظهر عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية وهم يدفعون فلسطينيين وسط ضجيج وصياح شديدين.

Israeli Occupation Police hinder arrival of Christians celebrants to the Church of holy sepulcher. #easter pic.twitter.com/6aCnZS906M — Abier Khatib (@abierkhatib) May 1, 2021

وكان المئات من الفلسطينيين والحجاج الأجانب حاولوا الوصول إلى كنيسة "القيامة"، لإحياء "سبت النور".

ويحيي الفلسطينيون، من الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، يوم "سبت النور"، الذي يصادف صعود السيد المسيح إلى السماء بعد صلبه؛ وفق المعتقدات المسيحية.

وتبدأ الاحتفالات بعيد الفصح المجيد، غدا الأحد، بعد صيام استمر أربعين يوما.

אחרי האסון במירון: מחסומים, נוכחות משטרתית גדולה ומבקרים מועטים בטקס שבת האור בכנסיית הקבר בירושלים@urildorl pic.twitter.com/GSLDI0NvHV — כאן חדשות (@kann_news) May 1, 2021

ورغم كل المعوقات الإسرائيلية، سارت فرق الكشافة، إيذانا باستقبال النور الذي سينتقل عبر الشموع والفوانيس إلى كل الكنائس الفلسطينية؛ ومن ثم عبر المعابر الحدودية إلى كل كنائس العالم.

وعززت قوات الأمن الإسرائيلية من وجودها العسكري في محيط وداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية؛ قبيل بدء الاحتفالات بسبت النور.