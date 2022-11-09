الأمن الروسي يكشف عن أكبر عميل للإستخبارات الأوكرانية

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، النقاب عن تفاصيل تتعلق بالقبض على أكبر عميل للإستخبارات الأوكرانية في البلاد.

وقال "الأمن الفيدرالي": إنه تم الحكم بالسجن لمدة 19.5 سنة، على عقيد في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وأضاف الجهاز في بيان: لقد حكمت محكمة مدينة سيفاستوبول بالسجن لمدة 5 سنوات، على ، شتيبلينكوف. د، في عام 2017، بعد اتهامه بالإعداد لسلسلة من الهجمات والتفجيرات، في شبه جزيرة القرم، وأسطول البحر الاسود، تستهدف منشآت البنية التحتية المدنية.

وبعد انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا في عام 2014، بقي العقيد شتيبلينكوف، في "القرم" ، بناء على تعليمات من قبل المخابرات الأوكرانية، وتمكن من الحصول على الجنسية الروسية.

وتولى الجاسوس الأوكراني، منصبا مدنيا في إحدى الوحدات العسكرية بالأسطول الروسي في البحر الأسود، وعمل على نقل معلومات إلى "كييف" تتعلق بنشاط القوات الروسية في شبه الجزيرة، والتي تشكل سراً من أسرار الدولة.

وتم اعتقال الجاسوس الأوكراني، على الفور، بعد كشف نشاطه التجسسي، لصالح المخابرات الأوكرانية.