الأمن السعودي يعرض مشاهد لعمليات أمنية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره الأمن السعودي على حسابه في "تويتر"، مشاهد لعمليات أمنية قام بها، من حيث توقيف وضبط العديد من مرتكبي الجرائم.

وتحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عرض الأمن العام السعودي بمقطع الفيديو أنه قبض على مقيم من الجنسية النيبالية في الرياض، كان يقود شاحنة بعكس اتجاه السير، معرضا حياة الآخرين للخطر.

كما ذكر الأمن العام أنه تم القبض على مواطن (سعودي) بالرياض؛ سرق مركبتين، واستخدمهما في ارتكاب عدد من جرائم السلب، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن، واستيقاف العمالة الوافدة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، حيث قدرت قيمة المسروقات بـ17 ألف ريال

وأشار الأمن العام أيضا إلى القبض على مواطنين سعوديين وخمسة وافدين من الجنسية اليمنية، في مكة المكرمة، تورطوا باستدراج مواطن بعد إيهامه بإبرام صفقة تجارية معه، وطلبوا إحضار المبلغ المتفق عليه، وقدره مليونان وثلاث مائة ألف ريال، وعند إحضار المبلغ اعتدوا عليه بالضرب، وكبلوه، وسلبوا المبلغ المالي منه.

هذا وكشف مقطع الفيديو كذلك أنه تم إلقاء القبض على مواطنين سعوديين في حائل، ارتكب أحدهما مخالفات مرورية عدة، تمثلت في ممارسة "التفحيط"، وعكس اتجاه السير، معرضا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثَّق المواطن الآخر ذلك، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا وأعلن الأمن العام أنه ألقى القبض على أربعة مواطنين سعوديين، ارتكبوا خمسة جرائم، تمثلت في الاعتداء على عمال محطات الوقود، وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض