يشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة

قالت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان، الاثنين، إن قوات الأمن السودانية تحاول فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم.

وأضاف الشهود أن قوات أمن على شاحنات صغيرة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام.

من جهته، ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" أن قوات الجيش السوداني تدخلت ومنعت قوات الأمن من فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع.

وشهدت الخرطوم، الأحد، اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر إقامة الرئيس السوداني عمر البشير وسط العاصمة، بعد أن أقاموا الخيام هناك.

وغالبا ما تركز احتجاجات المتظاهرين على تنظيم مسيرات منفصلة باتجاه وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس السوداني.

وكان مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، قد أكد بعد اجتماع برئاسة عمر البشير، السبت، على ضرورة الاستماع إلى مطالب المحتجين الذين "يمثلون شريحة من شرائح المجتمع".

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، اندلعت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، لكنها تطورت إلى احتجاجات مناهضة لحكم الرئيس البشير المستمر منذ 30 عاما.

وكالات