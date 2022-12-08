الأمن السوري يشتبك مع مهربي مخدرات قرب الحدود الأردنية

أحبطت الاجهزة الأمنية السورية، فجر اليوم الخميس، محاولة تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضي الأردنية، عقب اشتباك مع المهربين، واعتقال اثنين منهم.

وأفاد مصدر أمني في محافظة درعا، بأن الجهات المختصة، تمكنت من احباط تهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش، بعد اعتراض إحدى الدوريات الأمنية لمسار الشحنة، والاشتباك مع المهربين، بالقرب من الحدود السورية مع الأردن.

وقال المصدر الأمني، إن الإشتباك مع أفراد العصابة، أسفر عن اعتقال شخصين اثنين، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم، وفرار أشخاص آخرين من المجموعة.

وأكد المصدر الأمني، أن الجهات المختصة، تتابع مهامها بشكل مكثف، لمكافحة كل أشكال الاتجار وتهريب المخدرات بكافة أنواعها.

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات جارية مع الشخصين اللذين تم القاء القبض عليهما، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية في سوريا، تشهد منذ بداية الأزمة التي تعيشها البلاد، نشاطا كبيرا لعصابات تهريب المخدرات والأسلحة، خاصة بعد انسحاب الجيش السوري، من المناطق الحدودية المتاخمة للحدود مع الأردن.

كما أن الجانب الأردني، يعلن بشكل يومي عن احباط عمليات تهريب لمادة المخدرات، ووقوع اشتباكات مع عصابات التهريب، التي قتل عدد كبير من أفرادها على الحدود، خلال السنوات الماضية.