حملة على سوق التعفيش في ضاحية الأسد بريف دمشق (فيديو وصور)

تناقلت وسائل إعلام عديدة ظاهرة "التعفيش" التي تشهدها بعض البلدات السورية سواء من قبل وحدات تابعة أو موالية للجيش السوري أو من قبل فصائل المعارضة في مناطق سيطرتها.

وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأسواق "التعفيش" التي انتشرت في ضاحية الأسد بريف دمشق وغيرها من المناطق التي حررت مؤخرا بعد طرد المسلحين منها.

ووذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن وزارة الداخلية شنت حملة على سوق التعفيش في ضاحية الأسد بريف دمشق وصادرت المعروضات المنتشرة على الأرصفة والطرقات، وضبطت المخالفين، بعد أن اعترض أهالي الضاحية أكثر من مرة على وجود سوق "للتعفيش" خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا أظهرت لحظة إلقاء الشرطة العسكرية الروسية القبض في بلدة ببيلا في جنوب دمشق على وحدات يقال إنها تابعة أوموالية للجيش السوري بعد قيام عناصرها بعملية "تعفيش".