الأمن العام الأردني يحذر من أسلوب ابتزاز جديد

حذرت مديرية الأمن العام الاردنية الثلاثاء، من أسلوب جديد للابتزاز من قبل أشخاص من كلا الجنسين، يصطنعون محادثات مزيفة باسم ضحاياهم عن طريق حسابات وهمية، أو برامج معدة لهذه الغاية.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الامن في بيان أن وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت في الآونة الأخيرة وقوع بعض المواطنين ضحايا لمثل هذا النوع من الابتزاز، الذي يبدأ من خلال فتح المبتز لحساب وهمي يحمل اسم الضحية ومعلوماته وصورته، ثم يبدأ المبتز بمراسلة ذلك الحساب ناسباً ما يدور في هذه المحادثة من أمور مخلة أو صور إباحية للحساب الوهمي المنشأ باسم الضحية.

وأضاف أن مثل هذه المحادثات المزيفة لا تقع أصلاً إلا بين الجاني ونفسه أو شركائه، ويتم تضمينها صوراً أو عبارات مخلة لتبدو وكأنها واردة من حساب الضحية على أحد التطبيقات مثل الواتساب، والماسنجر.. وغيرها، بهدف الإضرار بالضحية وابتزازه أو التشهير به، بعد تصوير لقطات شاشة (سكرين شوت) لهذه المحادثات المزيفة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع عدم الرضوخ لمثل هذا النوع من الابتزاز، والتوجه مباشرة لوحدة الجرائم الالكترونية أو لأقرب مركز امني، أو الاتصال بمديرية الأمن العام على أرقامها ومواقعها الرسمية.

واكد أن وحدة الجرائم لديها من الخبراء القادرين على كشف مثل هذا الاحتيال، خاصة أن الضحية يعلم جيدا انه لم يجري مثل تلك المحادثات، فضلاً على أن السكوت عن مثل هذه الأعمال المجرمة، يتيح المجال للمبتز للاستمرار بأفعاله التي لن تنتهي بحق الضحية، ثم الإيقاع بضحايا آخرين.

ابتزاز بمبلغ 350 ألف دينار

من جهة اخرى، أحبط العاملون في الأمن الوقائي محاولة ابتزاز بمبلغ 350 ألف دينار (نحو نصف مليون دولار)، حيث تم إلقاء القبض على شخص وفتاة تورطا بعملية الابتزاز وإعادة 205 ألاف دينار من المبلغ المالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي بقيام شخص وفتاة بابتزاز أحد الأشخاص وأخذ مبالغ مالية كبيرة منه.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرت متابعة المعلومات واستدعاء الشخص المجني عليه والذي أكد تعرضه للابتزاز من ذلك الشخص وفتاة برفقته واخذ مبالغ مالية كبيرة منه تقدر بـ 350 الف دينار .

وبين أن فريقاً تحقيقياً من الأمن الوقائي قام بمتابعة المعلومات الواردة حول المشتبه بهما وتحركاتهما، وجرى إلقاء القبض عليهما وبدلالتهما جرى ضبط 205 آلاف دينار كانا قد حصلا عليها من المجني عليه، وسيتم إحالة القضية للقضاء .

وشدد الناطق على ضرورة عدم الرضوخ لمثل هذه الأفعال الجرمية، مؤكدا أن مديرية الأمن توفر الحماية اللازمة للمواطنين، مهيباَ بالجميع عند التعرض لمثل هذه المواقف، التواصل مع المديرية الأمن على الهواتف والمواقع الرسمية أو التوجه فوراً لأقرب مركز أمني والإبلاغ عن هذه الحالات؛ لتمكين رجال الأمن من حمايتهم من الوقوع فريسة للابتزاز الذي يستمر مرتكبوه بممارسته في حال السكوت عنهم والرضوخ في المرة الأولى.