الأمن الفلسطيني: من يتصل بنا من الإسرائيليين "سنعمل له بلوك"

أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أنه تم قطع كافة الاتصالات مع الأمن الإسرائيلي تنفيذا لقرار وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

وأضاف الضميري في تصريحات صحفية أدلى بها السبت، أن أي مسؤول إسرائيلي يسعى إلى التواصل مع الجانب الفلسطيني أو "يحاول الاتصال بنا لن يلقى أي تجاوب من جانبنا وسنعمل له بلوك".

وأكد أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها في المنطقة نيقولاي ملادينوف، بقرار وقف التنسيق الأمني.

وأوضح أنه في حال دخول أي مستوطن إلى مناطق السلطة الفلسطينية، "ستسلمه أجهزة الأمن الفلسطينية إلى الصليب الأحمر وليس إلى قوات الأمن الإسرائيلية، عملا بمبدأ دولة مقابل دولة".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل رسميا في مايو الماضي، بوقف التنسيق الأمني معها، بسبب نيتها ضم أراض فلسطينية.