الأمن المصري يقبض على سعد الصغير وزوجته الراقصة (فيديو)

ألقت الشرطة المصرية، القبض على الفنان سعد الصغير وزوجته الراقصة برلنتي عامر، بعد اقتحامهما شقة طليقة "الصغير"، والاعتداء عليها.

وكشفت كاميرات المراقبة المثبتة في مبنى طليقة سعد الصغير، تفاصيل دخول الفنان المصري وزوجته الراقصة إلى المبنى الذي تسكن فيه طليقته، وحدوث مشادة كلامية بينهما وتوتر قبل صعودهما في المصعد والتوجه إلى شقة الطليقة رانيا صالح 23 عاما.

ووفقًا للإفادة التي قدمتها السيدة رانيا صالح، طليقة الفنان سعد الصغير، زعمت أن الفنان وزوجته برلنتي عامر قد اعتدوا عليها بالسب والقذف.

وأشارت مقدمة البلاغ إلى أن سعد الصغير وزوجته حاولا التسبب في إيذائها وقد قاما بمحاولة اقتحام منزلها.

وأوضحت السيدة رانيا صالح، أن هناك خلافات سابقة بينها وبين الفنان سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، وقد طالبت الأجهزة الأمنية بأخذ التعهد اللازم من الصغير وزوجته، وذلك لعدم التعرض لها وضمان حمايتها