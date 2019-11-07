"الأميرال ماكاروف" الروسية تجري مناورات في البحر المتوسط

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:12 فرقاطة "الأميرال ماكاروف" الروسية مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند السيسي: "إحنا كل يوم بنكدب على مواقع التواصل الاجتماعي" أول رد من زوج أصالة المخرج طارق العريان حول شائعات زواجه من نسرين طافش (فيديو) هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة يخلف 6 قتلى غرب اليمن تعرف على 5 طرق لاختراق رسائلك في “واتساب" مايا نعمة تُعلن زواجها من مدربها الرياضي..وهذه أول صورها بفستان الزفاف Loading content ...