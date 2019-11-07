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"الأميرال ماكاروف" الروسية تجري مناورات في البحر المتوسط

منشور 07 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 10:12
فرقاطة "الأميرال ماكاروف" الروسية
فرقاطة "الأميرال ماكاروف" الروسية

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