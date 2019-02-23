الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة

الأميرة ريما بنت بندر

صدرت في السعودية ، مساء السبت، أوامر ملكية تقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير وتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة.

والأمير خالد هو الشقيق الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع.

وشملت الأوامر الملكية “صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة”.

وكان موقع أمريكي رجح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعيين ريما بنت بندر، سفيرة للسعودية لدى واشنطن، وذلك عقب مغادرة السفير الحالي خالد بن سلمان، على خلفية اختفاء ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وريما بنت بندر من مواليد العاصمة السعودية الرياض، ترعرعت في واشنطن، حيث عمل والدها الأمير بندر بن سلطان سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة، وجدها لأمها هو الملك فيصل بن عبد العزيز.

وهي حاصلة على بكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة “جورج واشنطن” في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلت عن مسؤولين محليين قولهم، نهاية العام الماضي، إن الرياض لن تُعيد الأمير خالد لمنصبه سفيرا للمملكة لدى واشنطن.