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الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة

الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة
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