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طيارون أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد (فيديو)

طيارون أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد (فيديو)
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