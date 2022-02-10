الأمير تشارلز يصاب بكورونا للمرة الثانية

أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز الخميس، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أن كان أصيب بالفيروس في مارس 2020.

وقال كلارنس هاوس، أحد المقار الملكية في مدينة وستمنستر في لندن في بيان: "أثبتت الفحوصات هذا الصباح إصابة أمير ويلز بكوفيد-19 وهو الآن يخضع للحجر الصحي".

وأضاف: "يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".

وكان الأمير تشارلز (73 عاما) وزوجته كاميلا حضرا الليلة الماضية احتفالا للصندوق البريطاني الآسيوي في المتحف البريطاني، والتقطت صور له وهو يصافح عدة أشخاص في الحفل، بمن فيهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وأعلن الأمير تشارلز في ديسمبر أنه تلقى هو وزوجته كاميلا جرعات تنشيطية من لقاح كوفيد-19.

وحضر تشارلز الأربعاء حفل استقبال في الصندوق البريطاني الآسيوي حيث ظهر في صور وهو يتبادل الحديث مع ضيوف آخرين منهم وزير المالية، ريشي سوناك. وكان من المرتقب حضور وزير الصحة ساجد جاويد ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

كما أصيب الأمير وليام بكوفيد-19 بعد فترة وجيزة من إصابة والده في 2020، وذكرت تقارير إعلامية وقتها أنه عانى بشدة بسبب الإصابة بالفيروس.