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الأمير خالد بن سلمان: ميليشيات الغدر الايرانية اغتالت "الحريري"

منشور 16 شباط / فبراير 2020 - 02:09
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

اتهم نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مجددا من أسماها "مليشيات الغدر الإيرانية" باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أنه كان قائدا وطنيا مصلحا.

وغرد الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد قائلا "استشهد قبل 15 عاما رفيق الحريري. كان قائدا وطنيا مصلحا، قاد مسيرة إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من أبناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته مليشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعا به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف إلا ثقافة الدمار".

 

وأضاف: "رحل رفيق الحريري إلى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع المليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

يذكر أن رفيق الحريري اغتيل في 14 فبراير 2005 عندما انفجر نحو 1800 كيلوغرام من المتفجرات الشديدة لدى مرور موكبه بجانب فندق في العاصمة اللبنانية بيروت

كان بن سلمان قد اتهم قبل 3 سنوات عندما كان سفيرا في واشنطن، "حزب الله" و"مليشيات إيران" باغتيال الحريري ومحاولة اغتيال وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير.

 

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